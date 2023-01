A letto con Sartre: in esclusiva su TPI una clip del film

In uscita al cinema il prossimo 26 gennaio, A letto con Sartre è il nuovo film diretto da Samuel Benchetrit, con protagonisti François Damiens, Vanessa Paradis e Valeria Bruni Tedeschi, e prodotto da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. TPI propone in anteprima una clip di questa pellicola già molto apprezzata a Cannes.

Il film è una commedia ironica e leggera interpretata da una banda di personaggi strambi e maldestri alle prese col potere terapeutico della poesia, del teatro e dell’amore. Le loro storie si intrecciano e scontrano in modi diversi, creando una commedia corale che si fonda sul tema della tenerezza.

“Diciamo che è una commedia assurda e poetica” dichiara il regista, da sempre affascinato dai film in cui ci sono racconti che si intessono tra loro inaspettatamente, “con ragazzi duri che diventano teneri, colti da una tenerezza che li supera”. A letto con Sartre racconta dell’importanza dell’arte, della bellezza e della poesia quali rimedi contro la solitudine e la durezza del mondo contemporaneo con sarcasmo e delicatezza.

Trama e trailer

Anche i “duri” hanno un cuore. Lo sa bene Jeff, piccolo boss locale che tenta di sedurre una cassiera scrivendole discutibili quanto struggenti poesie d’amore. La sanno Jésus e Poussin, suoi fedelissimi, che tra una riflessione filosofica e l’altra aiutano la figlia adolescente del capo ad avvicinare il ragazzo che tanto le piace. E lo sa ancora di più Jacky, scagnozzo da due soldi che si innamora di un’aspirante attrice di teatro. Pur di averla, è disposto a usare tutte le armi che ha

a disposizione (letteralmente)… persino a recitare al suo fianco in un spettacolo teatrale sulla vita sessuale di Sartre e Simone de Beauvoir! Di seguito il trailer ufficiale del film A letto con Sartre.