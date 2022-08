Chris Rock rifiuta di condurre gli Oscar dopo lo schiaffo di Will Smith: “Come tornare sulla scena del crimine”

Chris Rock non tornerà sul palco degli Oscar l’anno prossimo, neanche come conduttore. Lo ha dichiarato lo stesso comico americano, dopo il clamoroso schiaffo ricevuto da Will Smith all’edizione dello scorso febbraio.

Durante una tappa del suo ultimo tour di stand up a Phoenix, in Arizona, Rock ha spiegato di aver declinato un’offerta per condurre gli Oscar del 2023, per quella che sarebbe stata la sua terza volta dopo il 2005 e il 2016. Sarebbe stato come tornare sulla scena del crimine, ha detto Rock, che ha fatto riferimento allo storico processo contro Oj Simpson per l’omicidio della sua ex moglie. Tornare a condurre gli Oscar, sarebbe come chiedere a Nicole Brown Simpson di “tornare al ristorante”, quello in cui era iniziata la serata del suo omicidio.

Incalzato dal suo pubblico, Rock è anche tornato sullo schiaffo rifilato da Smith dopo una battuta nei confronti della moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith. “È più grande di me”, ha spiegato Rock, citando il ruolo che nel 2001 era valso a Smith la sua prima candidatura agli Oscar: quello di Muhammad Ali. “Lo stato del Nevada non avrebbe autorizzato un match tra me e Will Smith”, ha aggiunto il comico.