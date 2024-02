Chiello e il post contro Blanco: “Sei ancora un bambino, un mezzo uomo”

Nuovo litigio nel mondo della musica, i protagonisti sono Chiello e Blanco, due cantautori: il primo, classe ’99, ha sperimentato tra rap, trap e indie pop, il secondo, classe ’03, è il fenomeno musicale italiano del momento, dal grande successo dell’album Blu celeste alla vittoria del Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, con Brividi, che lo hanno portato a esibirsi a San Siro ad appena 20 anni.

Il post di Chiello con Blanco si apre con una foto dei due cantanti insieme al ristorante, con i cucchiai portati davanti agli occhi. La didascalia inizia con un pensiero sul mondo della musica:

Qui sembravamo felici e in effetti credevo di aver trovato una spalla in questo mondo fatto di “a buon rendere”. Sono estenuato, mi sembra di correre sul posto con una sola gamba da decenni, non so quando finirà. Ma non ho mai smesso di crederci.

Dopo aver aperto con le sue considerazioni, Chiello si rivolge direttamente a Blanco: “So che per un attimo hai creduto in me e te ne sono grato, hai fatto sì che io mi amassi di nuovo. A tutti quelli che hanno dubitato, tutti quelli che non hanno creduto in me, li lascio in disparte a fare il proprio percorso. Non me ne curo”.

Poi l’attacco di Chiello contro Blanco (vero o scherzoso) diventa diretto: “Ci vogliono due palle grosse così per seguirmi in questa vita, io sono un amante del rischio ma tu sei ancora un bambino che non pesa le proprie parole. Automaticamente (scusa se sono così schietto) un mezzo uomo”.

E Chiello non risparmia un’ulteriore bordata rivolta direttamente a Blanco (il cui vero nome, per maggiore comprensione del post, è Riccardo Fabbriconi): “Credevo che avremmo cambiato il panorama Italiano io e te Riky ma tu sei troppo impegnato a guardare i tuoi numeri e a imparanoiarti sullo sviluppo della tua carriera , per concentrarti sulla magia che si cela dietro quello che facciamo. Ti do un consiglio da fratello: impara a vivere, Blanco. Manda a fanc**o tutti quelli che vogliono cambiarti e sii te stesso, che le persone non desiderano altro. Spero che un giorno tu capisca.