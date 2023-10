Fanno discutere le parole di Chiara Ferragni, la quale ha lanciato un concorso per incontrarla. Peccato che per parteciparvi sia necessario spendere almeno 150 euro nel suo store. Una cifra di questi tempi non da poco. Sono così esplose le polemiche sul web, con molti genitori che lamentano il fatto di aver dovuto dire di no ai propri figli adolescenti, i quali avrebbero ben volentieri incontrato la loro beniamina.

“Da circa un mesetto abbiamo aperto il nostro primo store a Roma firmato Chiara Ferragni brand — esordisce — a novembre faremo un cocktail party d’inaugurazione e da qualche giorno è attivo un concorso: se nel negozio di Roma spendete almeno 150 euro avete la possibilità di vincere un ingresso. Quindi — invita tramite i social l’imprenditrice digitale — affrettatevi, non vedo l’ora di vedervi”.

Non è la prima volta che l’influencer mette in palio la possibilità per i suoi fans di conoscerla da vicino e passare del tempo insieme. Ma in questo caso solo chi può permettersi di sborsare 150 euro può riuscire a incontrare la moglie di Fedez e scattare l’agognato selfie.