La notizia della scomparsa di Gianluca Vialli, a soli 58 anni, ha commosso tutti. Tra i primi a ricordare il grande campione, scomparso a Londra dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas, c’è stato Fedez. I due si erano sentiti più volte dopo che al cantante era stata diagnosticato lo stesso male, anche se in forma meno grave. Con un video sui social, il rapper ha commentato commosso: “Mi ha dato una mano incredibile. Abbiamo subito lo stesso intervento, anche se per malattie diverse. Non mi era mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo”.

Anche Chiara Ferragni, che è stata molto vicina al marito durante i mesi più difficili della malattia, ha voluto ricordare l’ex calciatore di Sampdoria e Juventus. “Sei una grande persona e non smetterò mai di ringraziarti per l’energia e dolcezza che hai condiviso con Fede prima dell’operazione”. La moglie del rapper termina il messaggio ringraziando Vialli “per quello che hai fatto per noi e per tutti”.