Chiara Ferragni sempre più sola, il manager Damato è pronto all’addio: “Liquidazione record”

Chiara Ferragni sempre più sola, il manager Damato è pronto all’addio

Anche il manager Fabio Maria Damato sarebbe pronto ad abbandonare Chiara Ferragni: è quanto rivela Il Messaggero, secondo cui la rottura tra il “braccio destro e sinistro” dell’influencer e l’imprenditrice digitale sarebbe a un passo.

Il sodalizio tra Damato, che gestisce le società di Chiara Ferragni, e l’influencer “si sarebbe allentato e potrebbe comportare il pagamento di una liquidazione”.

Il manager, inoltre, sarebbe in qualche modo stato coinvolto nel divorzio tra l’imprenditrice e Fedez, cosa che Damato non avrebbe gradito particolarmente.

Da qui l’intenzione di abbandonare il suo incarico, che potrebbe comportare una liquidazione con un assegno addirittura a sei cifre.

Già diverso tempo, il giornalista Gabriele Parpiglia, che per primo aveva parlato dei problemi tra Damato e Ferragni, aveva rivelato che i due, dopo il caso Balocco per il quale risulta indagato anche lo stesso manager, non si erano più visti e che l’uomo aveva rassegnato le dimissioni da tutti i suoi incarichi chiedendo “4 milioni di euro”.