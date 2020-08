L’ultimo post di Chadwick Boseman è da record: il tweet con più like di sempre

L’ultimo post pubblicato sull’account Twitter di Chadwick Boseman è entrato nella storia del social media: è il messaggio con più like di sempre per Twitter, che lo ha prontamente annunciato sui propri canali. Il post in questione è quello che la famiglia dell’attore ha pubblicato per annunciare la sua prematura scomparsa. Boseman ha interpretato il Re del Wakanda nell’Universo Marvel (l’abbiamo conosciuto e apprezzato come Black Panther).

Al momento, il post ha ottenuto 6,8 milioni di cuoricini, 3 milioni di condivisioni e tantissimi commenti. Un record che non fa che confermare quanto fosse amato e stimato quest’attore che se n’è andato troppo in fretta, a soli 43 anni, mentre lottava dal 2016 contro il cancro al colon. Anche Barack Obama ha voluto ricordarlo sui propri social: “Essere giovane, dotato e nero; usare quel potere per dare a loro eroi a cui guardare; e fare tutto questo essendo malato…che uso straordinario dei suoi giorni”.

Leggi anche:

Usa: muore a 43 anni Chadwick Boseman, star di Black Panther

Potrebbero interessarti Broken City, il film: trama, cast, trailer e streaming Chi era Angelo Vassallo, il personaggio a chi s’ispira la trama del film Il sindaco pescatore Il sindaco pescatore, il film per la tv: trama, cast e streaming