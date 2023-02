È ormai scoppiato il caso Fedez: già finito al centro di una bufera mediatica dopo lo spettacolo trash con Rosa Chemical a Sanremo, Federico Lucia continua a far parlare di sé dopo essersi scagliato contro Mario Giordano.

Il rapper contro Mario Giordano per una presunta inchiesta sui suoi orientamenti sessuali del programma “Fuori dal coro”. Il rapper ha attaccato il giornalista, insultandolo personalmente. Parole che non sono piaciute a Caterina Collovati, moglie dell’ex calciatore Fulvio, giornalista e opinionista.

“Questo è il preciso momento in cui Fedez insulta malamente, brutalmente Mario Giordano, usa un linguaggio triviale, forse l’unico che conosce – ha scritto la giornalista in un post su Instagram – Sua moglie, Chiara Ferragni, tra una nudità e l’altra ci insegna come le donne debbano sentirsi più sicure, come gli haters siano vigliacchi, peccato non tenti di civilizzare il marito, prima di spiegare alla platea come dovrebbe andare il mondo”, ha concluso.