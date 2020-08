Caterina Balivo perde la pazienza nei confronti di un utente sui social. La conduttrice, stuzzicata in modo decisamente poco carino, ha replicato senza troppi giri di parole ad un commento ricevuto da un fan. Una provocazione andata un po’ troppo oltre, nei confronti della quale la Balivo non ha fatto finta di nulla, rispondendo per le rime.

La presentatrice, dopo la fine della sua trasmissione Vieni da me, che la Rai ha deciso di non riconfermare, è attualmente in vacanza con la sua famiglia in Toscana al mare. Su Instagram nelle scorse ore la 40enne ha condiviso con i propri follower una fotografia in cui appare in versione casalinga: “Prima pizza bianca con rosmarino e sale grosso, seguirà Margherita e un’altra solo pomodorini”, ha scritto nella didascalia, dimostrando ottime doti da pizzaiola.

La foto ha raccolto subito migliaia di like e molti commenti. Tra questi uno provocatoriamente hot di un follower che ha scritto: “Questa pizza la vorrei mangiare solo dal tuo corpo”. La conduttrice ha quindi risposto piccata: “Allora muori di fame”. Parole forti che hanno però trovato l’apprezzamento di molti e molte fan, che si sono schierati dalla parte di Caterina Balivo: “Brava cate… quanti idioti e ignoranti in questo mondo”.

Leggi anche: Caterina Balivo bacchettata per la foto di famiglia in auto: il marito scatena la polemica

Potrebbero interessarti 300, il film con Gerard Butler stasera su Italia 1: trama, cast e streaming Due donne e un segreto, il film in prima tv su Rai 2: trama, cast, streaming Due donne e un segreto, la trama del film in onda su Rai 2