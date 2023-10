Morto l’attore Burt Young: era noto per il ruolo di Paulie Pennino nella serie cinematografica “Rocky”

Morto l’attore Burt Young, il Paulie Pennino di Rocky

È morto all’età di 83 anni l’attore statunitense Burt Young, noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Paulie Pennino nella serie cinematografica Rocky.

Figlio di italo-americani, Geraldo “Jerry” Tommaso DeLouise, questo il vero nome dell’interprete, è nato a New York il 30 aprile 1940.

Dopo aver studiato all’Actor Studio di Lee Strasberg, nel corso della sua carriera ha interpretato principalmente personaggi duri e personaggi italo-americani sia in televisione che al cinema. Il suo nome d’arte nasce dall’unione di due suoi miti: Burt da Burt Lancaster e Young da Neil Young.

Il suo ruolo più famoso è senza dubbio quello di Paulie Pennino, cognato e amico di Rocky Balboa, interpretato in quasi tutti i film della saga cinematografica dedicata al pugile interpretato da Sylvester Stallone.

Per il primo film dedicato a Rocky, Burt Young ha ricevuto anche la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. L’attore è noto anche per il ruolo di Joe nel film C’era una volta in America di Sergio Leone.

Sposato con Gloria DeLouise, ma vedovo dal 1974, Young aveva una figlia, Anne Morea, anche lei attrice, ed era proprietario di un ristorante situato nel Bronx, a New York.

Sul suo profilo Instagram, Sylvester Stallone ha ricordato il collega scrivendo: “Al mio caro amico, Burt Young, sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai tantissimo a me e al mondo”.