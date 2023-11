Bruce Willis e la malattia: foto di famiglia per il giorno del Ringraziamento

Bruce Willis è tornato a farsi vedere. Nel giorno del Ringraziamento (ieri, 23 novembre) l’attore americano, circondato dall’amore dei figli, dalla moglie Emma Heming e dall’ex coniuge Demi Moore, nella loro casa di famiglia, è apparso in una foto postata poi sui social. Una foto che arriva a quasi un anno dalla diagnosi della sua malattia. Sotto lo scatto condiviso su Instagram, Emma Heming scrive: “Sono grata per questo amore. Auguro a tutti voi un felice Ringraziamento”. L’attore avrebbe trascorso la festa a casa, con sua moglie, l’ex Demi Moore e le cinque figlie.

Nella foto, al centro, Bruce Willis abbracciato e accerchiato dalle figlie Mabel ed Evelyn, Demi Moore e le tre figlie avute insieme: Scout, e Tallulah e Rumer con i rispettivi compagni.

L’anno scorso Bruce Willis si è ritirato dalla scena e dai set a causa della sua battaglia contro l’afasia cerebrale, che causa il deterioramento delle capacità linguistiche del paziente. Sul declino della sua demenza, l’amico Glenn Gordon Caron – nel corso di un’ intervista al New York Post – ha dichiarato: “Sta perdendo la capacità di parlare. Ha perso la gioia di vivere. Ho avuto la sensazione che abbia capito chi ero solo per i primi tre minuti”.

Più positive, invece, le parole di Emma Heming pronunciate a Maria Shriver, fondatrice del sito Sunday Paper: “Oggi ne so molto di più e sono connessa a un’incredibile comunità che mi supporta moltissimo. Ho una nuova speranza perché so di aver trovato un nuovo scopo, scopo che, lo ammetto, non avrei mai pensato di trovare, e voglio usare questa possibilità per aiutare e dare forza agli altri”.