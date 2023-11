Paura per Brooke Shields, in ospedale per una grave crisi epilettica

L’attrice e modella Brooke Shields è stata ricoverata priva di conoscenza in seguito a una grave crisi epilettica: a raccontare l’episodio, avvenuto lo scorso 7 settembre, è stata la stessa interprete in un’intervista a Glamour.

Brooke Shields stava preparando il suo show, dal titolo Previously Owned by Brooke Shields, quando ha iniziato a sentirsi disorientata.

La situazione è successivamente peggiorata mentre l’attrice si trovava in un ristorante. “Mi è venuta la schiuma alla bocca” ha raccontato l’indossatrice, che poi è svenuta sbattendo la destra contro un muro.

Trasportata d’urgenza in un ospedale di New York, l’attrice ha raccontato di essersi risvegliata in una stanza del nosocomio con il collega Bradley Cooper che le teneva la mano.

Brooke Shields ha anche pensato di essere morta in quel momento, poi ha scoperto il perché della presenza dell’interprete di A Star Is Born.

Quando l’attrice si è sentita male, infatti, il sommelier del ristorante ha cercato di mettersi in contatto con il marito Chris. A rispondere, però, è stato un assistente che, a sua volta, ha consigliato di chiamare un altro assistente che ha contattato Bradley Cooper, che si trovava nei paraggi per puro caso.

Secondo le analisi, la crisi è stata causata da una carenza di sodio probabilmente perché aveva bevuto troppa acqua. “Ho come inondato il mio corpo – ha spiegato Brooke Shields – Se non c’è abbastanza sodio nel sangue o nelle urine si può rischiare una crisi epilettica”.