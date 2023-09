Brignano, ancora polemiche sui social: lui risponde a un haters

Enrico Brignano e la moglie Flora sono a Venezia, città in cui sono ospiti per via del festival di cinema, e sui social si divertono con video sarcastici.

“Stiamo per lasciare questa bellissima città in mezzo all’acqua, diciamo così”, esordisce nel video Brignano, sfottendo ironicamente la laguna. “Questa bellissima città che si chiama… Come si chiama? Lugano? Ah no, Venezia. Mi stavo confondendo. Questo come si chiama? Ponte dei sospiri… Oppure Ponte dei sospesi… O di Equitalia”. Accanto a lui, la moglie ride e gli fa da spalla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Il video non è però piaciuto a tutti. Tra i tanti commenti di chi chiede al comico romano le prossime tappe del tour, qualcuno fa notare un sarcasmo non gradito. “Video che fa cagare, non fa ridere”, dice un uomo. E Brignano risponde a tono: “Quindi presumo che questo video non lo metterai tra i tuoi preferiti? Peccato, ci tenevo tanto”. Insomma, anche questa volta l’artista romano decide di non farla passare. “Non è un bel video. I veneziani sono molto orgogliosi della loro città. Forse un omaggio migliore potevi farlo”, aggiunge qualcun altro. Ed Enrico chiarisce ancora: “Si scherza, è evidente. È una bellissima città, un luogo romantico e accogliente”.