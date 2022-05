Blanco palpeggiato da una fan, Enrico Ruggeri: “Per me non fu una tragedia”

È diventato virale negli ultimi giorni il video in cui Blanco viene palpeggiato nelle parti intime da una fan durante un concerto. Immagini che hanno scatenato forti polemiche e condanne, per un gesto ritenuto una vera e propria molestia nei confronti del cantante. Sul caso del momento ha voluto dire la sua anche Enrico Ruggeri, il quale ha espresso una posizione decisamente controcorrente. L’artista infatti ha postato una sua vecchia foto presa da un giornale: “Mani proibite sull’idolo rock”, si legge nell’intestazione. Nello scatto si vede Ruggeri ritto davanti ad alcuni fan, palpeggiato all’altezza dell’inguine da molte donne in maniera molto simile a quanto avvenuto a Blanco: “Se devo essere sincero per me fatti come questo non furono una tragedia”, ha commentato sui social l’autore di Contessa.

Un chiaro parallelismo dunque con quanto successo nei giorni scorsi al giovane vincitore di Sanremo. Episodio che evidentemente Ruggeri dal suo punto di vista preferisce minimizzare. “Contenta per te che non ti sia sentito molestato, ma non siamo tutti uguali e si dovrebbero rispettare le sensibilità di chiunque”, ha commentato un’utente sui social. Sul caso Blanco è intervenuta anche la conduttrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone, che a differenza di Ruggeri ha duramente criticato l’accaduto: “Se non c’è il consenso, è una molestia”.