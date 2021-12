Billie Eilish: “La pornogafia mi ha distrutto il cervello”

Billie Eilish, 19 anni ancora per qualche giorno, ha raccontato che la pornografia le ha “distrutto il cervello”. La popstar, nel corso di un’intervista con l’Howard Stern Show sulla radio Sirius Xm, ha confidato di aver iniziato a guardare siti porno all’età di undici anni. Questo le ha causato incubi perché il contenuto che guardava “era spesso così violento”.

“Ne ho guardato tanto, per essere onesti. Ho cominciato a undici anni perché mi aiutava a sentirmi ‘cool’ e ‘una del branco’”, ha detto la cantante che oggi considera il porno una disgrazia. Il fatto di essere stata esposta a così tanta pornografia fin da quando era piccola le ha causato “un sacco di problemi” da più grande: “Pensavo che fosse così che si impara a fare sesso. Mi sono trovata a non dire di no a cose che non andavano bene. Pensavo di dover essere attratta da quelle cose”.

Durante la stessa intervista, Billie Eilish ha anche raccontato di aver avuto il Covid ad agosto e che se non avesse fatto il vaccino sarebbe morta. “Il vaccino è incredibile e ha salvato anche mio fratello Finneas dal contagio, ha salvato i miei genitori e i miei amici che non se lo sono preso”, ha detto. È stata male per due mesi e ancora oggi ha qualche strascico della malattia.

La cantante è stata candidata di recente in sette categorie ai Grammy Award 2022.