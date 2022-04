Bill Maher contro Jada Pinkett Smith: “È alopecia, mettiti una parrucca”

È polemica negli Usa per la parole del comico Bill Maher che durante il suo show ha attaccato duramente l’attrice Jada Pinkett, moglie di Will Smith protagonista, suo malgrado, dello schiaffo che il marito ha rifilato a Chris Rock nel corso della notte degli Oscar.

Durante il suo programma, Real Time with Bill Maher, Bill Maher ha proposto un monologo sulla “femminilità tossica” durante il quale si è detto sconcertato dalla percezione dell’offesa che ha scatenato la reazione di Will Smith.

“È incomprensibile come l’essere paragonati a Demi Moore possa risultare il peggior insulto da ricevere nella vita” ha dichiarato il comico, che ha aggiunto: “Tutti in America hanno passato l’intera settimana a parlare di questo schiaffo, quindi quel ‘tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fot*uta bocca’ non ha funzionato granché”.

“Voglio dire, è alopecia non leucemia – ha continuato Maher – L’alopecia è quando ti cadono i capelli, ci sono cose ben peggiori. Se sei così fortunato nella vita da avere questo problema medico, dì semplicemente ‘Grazie Dio’. Non rappresenta un pericolo di vita. Fa parte di – per la maggior parte delle persone, l’80% degli uomini, il 50% delle donne – dell’invecchiamento. L’invecchiamento è – credetemi lo so – il degrado della carne. Succede a tutti noi. E quindi, mettiti una fottuta parrucca se ti dà così tanto fastidio”.