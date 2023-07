Addio al principe azzurro e niente sette nani: bufera sulla nuova Biancaneve politically correct della Disney

Arriva la Biancaneve politically correct: niente principe azzurro e sette nani

È bufera sul nuovo film live action della Disney remake di Biancaneve e i sette nani, il classico di animazione del 1938: secondo le indiscrezioni trapelate dal set, con tanto di foto e video pubblicate dal Daily Mail, i sette nani saranno sostituiti da sette creature magiche mentre non sarà presente il Principe Azzurro. Il personaggio di Biancaneve, inoltre, è interpretato da Rachel Zegler, attrice latino-americana.

The 2023 pc version of Snow White and the Seven Dwarfs 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/JDKI5Jnxez — UK Justice Forum 🇬🇧 Latest Video News Updates! (@Justice_forum) July 15, 2023

Spazio al politically correct, dunque, con la storia del classico basato sulla fiaba dei fratelli Grimm che verrà totalmente stravolta in nome dell’inclusività.

Secondo i primi rumors, infatti, nel film, in uscita nel 2024, Biancaneve se la caverà da sola, senza l’aiuto del suo bel Principe Azzurro.

“Per evitare di rafforzare gli stereotipi del film d’animazione originale, abbiamo scelto un approccio diverso per rappresentare questi sette personaggi e abbiamo avuto come consulenti dei membri della comunità affetta da nanismo. Saremo propensi a condividere di più non appena il film entrerà in produzione, dopo un lungo periodo di sviluppo” aveva dichiarato già diverso tempo fa la produzione.

Una scelta, quella della Disney, che ha sollevato numerose polemiche in rete soprattutto dopo la diffusione delle foto, che ritraggono le sette creature magiche alle spalle della protagonista.