Bianca Balti mostra le cicatrici della mastectomia: “Nuovo anno, nuova me”

La top model Bianca Balti si è mostrata nuda in una serie di foto postate sui social in cui è ben visibile una delle cicatrici frutto della doppia mastectomia alla quale l’indossatrice si è sottoposta per ridurre la possibilità di ammalarsi di cancro.

“Nuovo anno, nuova me (i gatti potrebbero avere 10 vite, dopo tutto)” ha scritto la modella 38enne.

Bianca Balti si è sottoposta a un intervento chirurgico l’8 dicembre scorso presso la Providence Saint Joseph Medical Center dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione BRCA1.

Poche ore prima dell’operazione, la top model lodigiana aveva condiviso con i suoi follower le sue paure: “Nessuno, se non le persone a me più vicine, sanno che ho deciso di sottopormi a una doppia mastectomia preventiva”.

“Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere. Ma ora che è arrivato momento non ne ho voglia. Mi sento fragile”.

“Spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare a una parte del mio corpo che ha definito fino a oggi la mia femminilità” aveva scritto ancora Bianca Balti.