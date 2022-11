Bianca Balti contro il decreto anti rave: “A quest’ora avrei l’ergastolo”

La top model Bianca Balti si scaglia contro il decreto anti rave del governo Meloni, che prevede una pena fino a 6 anni di carcere per chi organizza raduni con più di 50 persone.

“Con tutti i rave a cui sono stata sarei ancora dentro con l’ergastolo” ha scritto l’indossatrice sul suo profilo Instagram sul quale ha postato una serie di foto che la ritraggono in alcuni raduni a cui ha preso parte da giovane.

“Il decreto – scrive ancora Bianca Balti – rende illegale qualunque raduno con più di 50 persone che sia ritenuto dalle autorità pericoloso. Non specifica raduno musicale perciò persino politico o sindacale. Qualcosa che non esiste nemmeno in Russia”.

“Il prossimo decreto cosa? Caspita il mondo va avanti e l’Italia torna indietro” conclude la top model.

Il post ha raccolto centinaia di commenti e condivisioni, ma anche diverse critiche. Non tutti, infatti, hanno apprezzato la presa di posizione della modella.

Molti utenti, infatti, hanno risposto a Bianca Balti sottolineando che occupare un terreno o uno stabile privato rappresenta comunque un reato.

Bianca Balti non è la prima vip che si scaglia contro il decreto anti rave. La cantante Fiorella Mannoia, infatti, aveva dichiarato che la norma “puzza”, mentre Fiorello aveva ironizzato sulla nuova legge.