Biagio Antonacci attacca Simone Cristicchi: “Non l’ho mai più sentito, uno deve dire grazie, sempre”

Biagio Antonacci attacca Simone Cristicchi: “Non l’ho mai più sentito”

Biagio Antonacci contro Simone Cristicchi: il cantante, infatti, ha attaccato il collega, reo di non aver avuto più gratitudine nei suoi confronti dopo il successo ottenuto con la hit Vorrei cantare come Biagio Antonacci.

Intervistato dal Corriere della Sera, Biagio Antonacci ha ripercorso la sua vita professionale e privata: dagli esordi all’amicizia con Laura Pausini ed Eros Ramazzotti fino al senso di colpa legato alla sua ex Marianna Morandi.

Il cantante, però, come detto non ha rinunciato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, come nel caso del collega Simone Cristicchi del quale ha detto: “All’epoca lui faceva pianobar e venne a chiedermi il permesso a un concerto a Roma. Gli dissi: se vai sul palco stasera davanti a ottomila persone potrai farla”.

“Da quel momento non ho più sentito da parte sua un gesto carino, per una canzone che è tuttora il suo più grande successo. Io vivo di gesti, di empatia umana, il riconoscimento che sta in una parola: uno deve dire grazie, sempre. Io poi esagero, dico sempre grazie a chiunque, anche a sproposito” ha affermato ancora Biagio Antonacci che quest’anno ha interpretato proprio la hit di Cristicchi sul palco del Festival di Sanremo 2023 insieme al cantante Tananai.