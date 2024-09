È morto Beppe Menegatti, regista teatrale e marito di Carla Fracci: aveva 95 anni

È morto Beppe Menegatti, regista teatrale e marito di Carla Fracci

È morto all’età di 95 anni Beppe Menegatti, regista teatrale e marito di Carla Fracci: ne danno notizia all’Adnkronos fonti vicine alla famiglia.

Menegatti era stato ricoverato in ospedale il 12 settembre scorso: poi le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime ore fino al decesso arrivato nella mattinata di martedì 17 settembre.

Dopo aver conseguito la la borsa di studio presso L’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, a Roma, a metà degli anni Cinquanta venne chiamato da Luchino Visconti come assistente alla regia. Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con Eduardo De Filippo e con Vittorio De Sica.

Il regista ha curato quasi tutti gli spettacoli di Carla Fracci, una delle ballerine più importanti al mondo, scomparsa nel 2021 e con la quale Menegatti era sposato dal 1964. La coppia ha avuto un figlio, Francesco, nato nel 1969.

I due, come raccontato dallo stesso Menegatti, si incontrarono per la prima volta nella sala prove del Teatro La Scala di Milano: “Ero l’ultimo di una fila di persone che entravano in testa c’era Luchino Visconti, poi il coreografo Léonide Massine, quindi il compositore Franco Mannino e la costumista Lila De Nobili e poi io che portavo la borsa a Visconti. Lila si gira e dice: ‘Luchino, non potrebbe essere questa qua la ragazza per la parte di Silvestra?’. E indica una fanciulla seduta per terra con i calzerotti rossi. Era Carla”.