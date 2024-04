Belen Rodriguez e la chat WhatsApp delle mamme della scuola: “Ho abbandonato subito, mi sono spaventata”

Belen Rodriguez e la chat WhatsApp delle mamme della scuola

Le chat di classe in cui le mamme e i papà discutono su tutto quello che riguarda i figli sono spesso l’incubo dei genitori: così è anche per Belen Rodriguez che a tal proposito ha rivelato di aver subito abbandonato qualsiasi gruppo.

Ospite di Stasera c’è Cattelan, in onda su Rai 2 nella serata di mercoledì 10 aprile, alla domanda di Alessandro Cattelan se facesse parte della chat WhatsApp delle mamme della scuola ha risposto: “Ho abbandonato subito”.

“Ho visto tre, quattro cose che mi hanno completamente spaventata” ha rivelato Belen che poi ha aggiunto: “Me ne vergogno un po’ di non esserci, però non fa parte di me. Io sono un po’ anarchica in questo, nell’allevamento dei figli”.

La showgirl, quindi, ha ammesso di aver chiesto alla madre di occuparsi delle chat che riguardano Luna Marì e Santiago. “Se pensano che me la tiro? Non me ne frega un grandissimo…. No” ha poi aggiunto Belen Rodriguez.