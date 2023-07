Belen Rodriguez e l’addio a Mediaset: “Ringrazio il Presidente e Maria De Filippi, spero sia un arrivederci”

Belen Rodriguez e l’addio a Mediaset: “Spero sia un arrivederci”

Ringraziamenti e Berlusconi e Maria De Filippi e l’augurio di poter un giorno ritornare: così Belen Rodriguez ha ufficialmente commentato il suo addio a Mediaset.

Attraverso un post pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram, la conduttrice argentina ha dichiarato: “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente (Berlusconi ndr) per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa”.

Tra coloro che Belen ha voluto ringraziare c’è anche l’ideatore de Le Iene Davide Parenti “per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai”.

“Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci!” ha quindi concluso la showgirl argentina.

La presentatrice aveva già rotto il silenzio sul suo addio a Mediaset quando, rispondendo a una follower, aveva precisato che era stata lei ad andarsene. Belen, poi, aveva aggiunto di avere già altri progetti senza però rivelare nulla di concreto.