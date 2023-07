Belen Rodriguez rompe il silenzio sull’addio a Mediaset

Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi Belen Rodriguez non sarà più al timone né de Le Iene né di Tu si que vales: a rompere il silenzio sul suo addio a Mediaset è stata la stessa showgirl argentina attraverso una serie di commenti sul suo profilo Instagram.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la cui didascalia è sembrata già un riferimento a quanto accaduto “Abituata alle tempesta, ballo insieme a lei”, la conduttrice ha risposto ad alcuni follower che le chiedevano i motivi del suo addio a Mediaset.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“Mi dispiace tanto perché per me eri uno dei volti di Mediaset! Comunque sei talmente brava che ti rivedremo in progetti ancora più belli! Ogni cambiamento non avviene mai per caso e fa sempre bene” ha scritto una follower alla quale Belen Rodriguez ha rivelato: “Io me ne sono andata”.

“Ci saranno altre opportunità” ha invece scritto una sua fan. Anche in questo caso la risposta della presentatrice argentina è stata sorprendente. Belen Rodriguez, infatti, ha scritto: “Ma c’è le ho già!” aggiungendo l’emoticon della faccina con gli occhiali da sole.