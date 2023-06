Fabrizio Corona e l’addio a Mediaset di Belen Rodriguez: “Ecco la verità”

Belen Rodriguez non è stata cacciata da Mediaset così come paventato da alcuni organi di informazione nei giorni scorsi: lo afferma Fabrizio Corona sul suo canale Telegram.

Nelle scorse ore, infatti, è circolata la notizia che la showgirl argentina non sarebbe più stata al timone di Tu si que vales e Le Iene. Alcuni avevano ipotizzato che dietro l’addio di Belen Rodriguez a Mediaset, dopo quasi 15 anni di permanenza, si nascondessero delle frizioni con i vertici del Biscione.

A fare chiarezza su quanto accaduto, però, ci ha pensato Fabrizio Corona che in un video postato sul suo canale Telegram ha dichiarato: “Belen non è stata cacciata da Tu si que vales, ha deciso lei di sua spontanea volontà dopo nove anni di abbandonare il programma per scelte sue”.

“Non è stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi o per idee Mediaset, ma purtroppo a Le Iene è stata imposta un’altra persona” ha concluso l’ex paparazzo, che poi ha promesso di fare il nome della prossima conduttrice del programma satirico di Davide Parenti, che quest’anno ha dovuto fare i conti con l’addio di Teo Mammucari.