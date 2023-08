Beatrice Venezi contro Elodie: “Rappresentazione poco elegante del corpo femminile”

Beatrice Venezi si scaglia contro la cantante Elodie

La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi accusa la cantante Elodie di dare una rappresentazione poco elegante del corpo della donna.

Intervistata da La Stampa, Venezi ha dichiarato: “Elodie? Mi sembra che, con il suo atteggiamento, dia una rappresentazione poco elegante del corpo della donna. Posso dirlo?”.

Per questo motivo, la direttrice d’orchestra ha affermato di preferire Taylor Swift. E sul Mee Too, Beatrice Venezi afferma: “Le molestie ci sono”.

“Io ho subito al massimo marpionaggio. Ma ho sempre mandato messaggi chiari. All’ultimo invito a cena che ho ricevuto ho risposto: bella idea, aspetta che chiamo il resto del cast” ha aggiunto la donna.

Finita più volte nel mirino per le sue simpatie politiche, Beatrice Venezi ha dichiarato: “Vuole sapere se sono fascista? Può andare a rileggere quello che ho detto e scritto nella mia vita, non troverà niente che si avvicini anche solo vagamente alla prevaricazione sull’altro, all’omofobia o al fascismo”.

“Dio, patria e famiglia. Era anche uno slogan della Dc, ricorda? Eppure, tanti fanno finta di indignarsi. In ogni caso sono valori in cui io mi riconosco. Prego per mia formazione. Vado a messa. Sono praticante. Nei secoli il cristianesimo ha prodotto anche tanti guai, ma oggi è una delle religioni più tolleranti e accoglienti” ha aggiunto la direttrice d’orchestra.