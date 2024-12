Selvaggia Lucarelli su Mariotto: “Vive un momento difficile”

Tornato regolarmente a Ballando con le Stelle nel suo ruolo di giudice dopo aver chiesto scusa per aver abbandonato la trasmissione nella puntata precedente, Guillermo Mariotto viene difeso dalla collega Selvaggia Lucarelli.

Ospite di Da noi…a ruota libera, in onda su Rai, la giornalista, infatti, ha dichiarato: “Non l’ho sempre amato, anzi, in passato l’avrei preso a ‘palettate’. Nei momenti di difficoltà non ho sentito empatia da parte sua e anche quest’anno molti hanno interpretato male il suo comportamento”.

“La verità è che Mariotto vive un momento di fragilità dovuto a problemi che non posso condividere pubblicamente. Non è il caso di giudicarlo, bisogna usare delicatezza. Non credo abbia un ‘istinto suicida’, televisivamente parlando” ha aggiunto Selvaggia Lucarelli.

La reporter, quindi, ha concluso: “Gli voglio bene con tutti i suoi difetti e i suoi limiti. Certo, a volte è insopportabile, ma non è questo il momento di puntargli il dito contro”.

Mariotto, nel corso dell’ultima puntata di Ballando in onda su Rai 1 sabato 14 dicembre, aveva dichiarato in un videomessaggio: “Ho dovuto assentarmi con mio sommo dispiacere. C’è tanto stress nella mia vita, quello che sta succedendo è legato a questo. Devo chiedere scusa in tutti i modi possibili, ho mancato di rispetto a Milly, alla Rai, al pubblico mio adorato. Mi dispiace”.