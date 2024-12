Ballando con le stelle, il ritorno di Mariotto: “C’è tanto stress nella mia vita, chiedo scusa”

Guillermo Mariotto è tornato a Ballando con le stelle. Nel corso della puntata di ieri, intorno alle ore 22,55 (dopo oltre 2 ore di messa in onda) il giudice che lo scorso 30 novembre aveva abbandonato lo studio senza dare spiegazioni (lasciando senza parole i colleghi giurati e Milly Carlucci) è tornato sulla pista da ballo di Rai 1.

“C’è un peso, vedete un vuoto nella giuria – le parole con cui Milly ha aperto il “caso” -. C’è stato un gran polverone, un gran parlare, ognuno ha detto la sua. Qualunque fosse la giustificazione di lasciare lo studio, non è stato un atto trascurabile”, spiega la conduttrice “è un atto grave. Un programma non può essere abbandonato così, per un ghiribizzo. Abbiamo parlato con Guillermo e con la Rai, abbiamo valutato con lui, in primis. la situazione. E quello che noi abbiamo capito è che lui è in un momento di sua particolare difficoltà”.

“E’ con noi da diciannove anni”, ha proseguito la Carlucci “la mano destra e la sinistra, sono una parte del tuo corpo. Come Mariotto è una parte di noi. Non puoi dire: ‘Non me ne importa niente’. Noi non possiamo non tenere in considerazione quello che sta succedendo nella sua vita. Quindi cartellino giallo: riconoscimento di un’azione sbagliata ma non è la fine, non è un’espulsione, non è il rosso. Abbiamo voluto raccogliere in un video il mondo di Guillermo. E poi farà le sue scuse”.

Pochi istanti dopo è quindi partito un video che ha riassunto i gesti e gli atteggiamenti stravaganti dello stilista che poi ha preso la parola: “Ho dovuto assentarmi con mio sommo dispiacere. C’è tanto stress nella mia vita, quello che sta succedendo è legato a questo. Devo chiedere scusa in tutti i modi possibili, ho mancato di rispetto a Milly, alla Rai, al pubblico mio adorato. Mi dispiace”, le sue parole.

Al rientro in studio la Carlucci lo chiama sulla pista da ballo, ma – colpo di scena – non c’è. Lo si sente dietro le quinte farfugliare qualcosa, ma non appare. Pochi secondo ed entra con un mazzo di rosse rosse. “Mami”, la chiama Mariotto. “Io sono mami”, replica lei “e accetto i tuoi fiori. Ma Adesso ci mettiamo lì e siamo molto molto seri”. “Allora c’è suor Clelia” ironizza lui, accolto dai compagni banco della giuria, tra baci e abbracci. Caso chiuso. Forse.