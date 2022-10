Ballando con le Stelle, finalmente addio alle stampelle per Luisella Costamagna dopo il brutto infortunio alla caviglia. Ma la giornalista ha ancora una vistosa fasciatura e, non avendo potuto allenarsi come avrebbe voluto, al momento di ballare con il suo maestro Pasquale La Rocca annuncia: “Mi ritiro, non ce la faccio”.

Un annuncio che ha gelato il pubblico, la giuria e la conduttrice Milly Carlucci. A quel punto, i giudici provano a convincere Luisella Costamagna di provare comunque un ballo. “Non ho potuto allenarmi, ho fatto davvero poco”, ha spiegato la giornalista, che dopo lo stop forzato, per la sua esperienza, aveva coniato la definizione di “Ballando con le stampelle”. Selvaggia Lucarelli scherza così: “Se si ritira, prendo io il suo posto. Così divento la fidanzata di un concorrente e non più la giurata”. Anche il pubblico cerca di incoraggiarla, così come Rossella Erra: “La partita finisce solo quando l’arbitro fischia”. Luisella Costamagna decide quindi di provare a mettere in scena il lavoro fatto con Pasquale La Rocca.

Si vede molto bene che Luisella Costamagna ha ancora problemi con la caviglia, e non c’è solo la fasciatura a testimoniarlo. Eppure, con il suo maestro, la giornalista riesce a ballare una sensualissima bachata. Che manda in visibilio il pubblico che, adorante, inizia a scandire ad altissima voce il suo nome. E a quel punto interviene Selvaggia Lucarelli: “Ragazzi scusate, ma gli atti di eroismo sono altri. Ha ballato, mica ha sminato un campo… Come faccio a votarla?”. Ivan Zazzaroni approva la performance di Luisella Costamagna, così come Guillermo Mariotto: “Altro che due mossette, ha fatto due mossone!”. E Fabio Canino aggiunge: “Non farò nomi, ma da giurato di Ballando ho visto concorrenti muoversi molto meno”. Alla fine, Luisella Costamagna ottiene una votazione complessiva di 25: frutto di un giudizio decisamente eterogeneo, che passa dallo 0 di Selvaggia Lucarelli al 10 di Guillermo Mariotto.