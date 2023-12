Spunta a Padova un’opera di street art dell’artista Evyrein. Chiara Ferragni sorridente a passeggio con il marito Fedez e un pandoro in mano. Sopra le loro teste una scritta rossa: “Attenzione pickpocket”, la frase tormentone di Monica Poli, sentinella anti scippo di Venezia che avvisa così i turisti del pericolo di borseggiatori.

Una chiara presa di posizione da parte dell’artista sul caso del pandoro griffato che ha travolto la popolare influencer, che le è costato 1 milione di euro per la multa dell’Antitrust e l’apertura di ulteriori indagini a Milano e Cuneo anche sui contratti per le uova di Pasqua. “Il malinteso – The misunderstanding”, titola ironicamente l’artista, che evidentemente non crede alla versione della coppia e alle scuse dell’imprenditrice. Nei giorni scorsi anche il popolare street artist TvBoy aveva fatto un’opera sul caso, intitolata “La beneficenza ai tempi dei social media”. In passato Evyrein aveva realizzato un graffito con la premier Meloni e Matteo Messina Denaro, che venne poi velocemente cancellato.