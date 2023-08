È morta l’attrice Arleen Sorkin, star de “Il tempo della nostra vita”

È morta all’età di 67 anni l’attrice Arleen Sorkin, star della soap opera Il tempo della nostra vita nonché ispiratrice del personaggio della Dc Comics Harley Quinn.

L’interprete, che è morta giovedì 24 agosto 2023, era madre di due figli, Eli e Owen, avuti con il produttore Christopher Lloyd.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter e Variety, Arleen Sorkin negli ultimi anni aveva avuto diversi problemi di salute che le avevano impedito di poter continuare il suo lavoro.

Il decesso è stato confermato dalla famiglia in un comunicato: “Ricorderemo sempre la nostra cara Arleen per la sua immensa generosità di spirito. Talentuosa, sì, e anche tenace, come dimostra la sua tenace lotta decennale contro una terribile malattia. Ma soprattutto, era una presenza amorevole nella vita dei suoi due figli, Eli e Owen; di sua madre, Joyce; dei suoi fratelli, Robert e Arthur”.

Nata a Washington nel 1955, l’attrice aveva iniziato la sua carriera nel cabaret. Co-conduttrice del game show America’s Funniest People, ha raggiunto la notorietà grazie alla soap opera Il tempo della nostra vita in cui interpretava il ruolo di Calliope Jones.

Proprio la sua interpretazione è stata d’ispirazione per Paul Dini, suo vecchio compagno di college, per la creazione di Harley Quinn, noto personaggio dei fumetti portato poi sul grande schermo da Margot Robbie, e alla quale la stessa attrice ha dato la voce nella serie Batman e in numerose altre opere correlate.