Arisa si confessa in tv: “Sono stata molestata. Ero già adulta”

Arisa, ospite questa sera su Rai2 a Belve, confessa alla conduttrice Francesca Fagnani di essere stata vittima di molestie sessuali. “Ha mai ricevuto attenzioni che non desiderava ricevere?” chiede la giornalista, “Sì” risponde Arisa. “Quando è successo?”, “Mi succede spesso”. “Dico da un punto di vista sessuale”, “Sì”. “Ma c’è una volta che l’ha turbata più delle altre?”, “Sì”. “Si sente di dircelo?”, “No”, è la risposta secca di Arisa. “Le chiedo solo se era molto giovane o era già una donna adulta”, “Ero già adulta”, replica turbata la cantante e insegnante di Amici. E sulla sua relazione appena conclusa con il manager Andrea Di Carlo, Arisa ha detto: “Io non sapevo che lui avesse i pulsanti per fare i comunicati stampa. Mi dà fastidio? Sì”.