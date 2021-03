Arisa lasciata dal fidanzato a pochi mesi dal matrimonio

A pochi mesi dal matrimonio, programmato per il il 2 settembre, Arisa è stata lasciata dal fidanzato. Lo ha rivelato il diretto interessato Andrea Di Carlo, che è anche il manager della cantante: “Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”, ha detto in un’intervista a Oggi.

Di Carlo ha spiegato che la rottura è dovuta all’intervista rilasciata da Arisa a Domenica In. “Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome” – ha spiegato il manager – “Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante. Dovevamo sposarci a Roma il 2 settembre. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, mi ha trovato deluso e arrabbiato”.

“Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, temo non abbia dimenticato del tutto il suo ex. Era rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Non ci sarà nessun matrimonio, mi sono ripreso l’anello”, ha aggiunto Di Carlo.

L’ex ha pubblicato anche un post su Instagram: “L’amore è per i coraggiosi ed io lo sono. Quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni. Passo e chiudo. #nessumatrimonio”. “Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea”.

Ma la risposta di Arisa non si è fatta attendere. In un’intervista al Corriere della Sera, la cantante ha risposto all’ormai ex fidanzato: “Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi “o me, o tutto il resto” – ha dichiarato la cantante -. Sono una donna molto indipendente”. E poi ancora: “Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Io ho il mio staff , tante persone attorno a me. E lui non voleva “condividermi” con nessuno”.

Potrebbero interessarti Emily Ratajkowski è diventata mamma: la prima foto del figlio Sylvester Apollo Bear Giulia De Lellis e i consigli per le donne: “Non mettere pigiami merd…i, sempre in ordine”. È bufera Lady Gaga a Roma per le riprese di “Gucci”: il nuovo look della popstar | FOTO