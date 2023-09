Arisa, foto sexy nel recinto degli asini. Poi va dalla nutrizionista

Arisa da qualche tempo è una delle protagoniste indiscusse dei social. La cantante ha deciso, ormai da un po’ di tempo, di pubblicare degli scatti particolari sul suo profilo Instagram. Dopo una serie di foto in cui era ritratta nuda, un altro scatto sexy in cui la si vede con un vestito nero scollato di pizzo seduta sul recinto di alcuni asini. Immagine che ha riscosso tanto successo con commenti e like che sono arrivati in massa.

Nelle scorse ore invece Arisa si è dedicata alle storie. In particolare ha mostrato ai suoi follower come ha trascorso alcune ore della sua giornata, ovvero allenandosi insieme al suo personal trainer. Nel video, Arisa ha effettuato alcuni esercizi per i glutei: squat con tanto di bilanciere.

La cantante, poi, ha postato un’immagine in cui è in compagnia di una dottoressa, che lei specifica essere una nutrizionista. L’ormai ex professoressa di Amici, a corredo dell’immagine, ha scritto: “Ha detto dieta”. Si presume, quindi, che Arisa abbia intrapreso un percorso per mantenere più sano possibile il suo stile di vita.