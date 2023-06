Gli haters prendono di mira sui social Ariete. La cantante è stata vittima di body shaming, a seguito di un video postato su Tik Tok. “Ma che hanno passato le te**e di Ariete?”, ha scritto una ragazza su Twitter, pubblicando uno screen del filmato. Nel video in questione la giovane artista, in canottiera bianca e senza reggiseno, si muove a ritmo di musica.

Ariete ha preferito non fare finta di nulla e ha risposto al commento con un duro sfogo sui social: “A me non frega un ca**o di niente, sono molto menefreghista e mi vivo la vita come capita anche se la mia posizione ‘sociale’ alle volte dovrebbe mostrarsi differente, più sistemata, più femminile, senza cappello, senza sigarette in bocca, sempre pronta a dire le cose giuste durante interviste o altro. Ecco, non mi interessa nulla di tutto ciò, mi diverto, sto bene con me stessa, faccio quello che voglio – ha esordito Ariete –. Ora, in un Paese democratico si può fare ciò che si vuole, certo, ma in due modi: scegliendo di rispettare gli altri o di non farlo”.

“Io utilizzo i social per ridere, poca promo, poche ca**ate, li utilizzo al 90% solo perché ho 21 anni come la maggior parte di voi e utilizzo TikTok al 99% per postare video di ciò che indosso, mi piace farlo ecco”, ha aggiunto la cantante. Poi è entrata nel merito del commento della ragazza, “rimasta folgorata da un paio di tette piccole sotto una canottiera”.

Ariete ha infatti sottolineato che, se le accuse fossero state rivolte a un’altra ragazza, probabilmente sarebbe stata male per diverso tempo: “Io non so chi vi educhi, non lo so chi frequentate, non lo so che ve magnate a colazione, ma la dovete smettere. Questa è solo l’ennesima prova del fatto che sensibilizzazione è solo una parola, che non stiamo andando da nessuna parte, che le donne continueranno a parlare male di altre donne e che tutti parleranno sempre male di tutti – le sue parole –. Io, Arianna, con me stessa sto benissimo. Mi vedo bene e mi piaccio. Se al posto di questa Arianna menefreghista, ironica, leggera, ci fosse stata un’Arianna insicura, con problemi di ansia e accettazione, mia carissima Chiara, sappi che sarei stata male per settimane, mesi”.

Infine, la cantante ha voluto lanciare un messaggio di supporto e vicinanza a tutti coloro che, come lei, sono vittime di discriminazioni: “Questo discorso lo faccio per me (…) e lo faccio per tutte le ragazze e i ragazzi che mi seguono. Un po’ per sensibilizzare e un po’ per far capire che gente del genere esiste ancora ed esisterà, e se subite discriminazioni di qualsiasi tipo, io vi sono vicinissima. Siete belli tutti. Sono qui per ricordarvelo”.