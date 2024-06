Antonello Venditti punzecchia Annalisa con una battuta, poi rettifica: “Articolo forzato”

Antonello Venditti punzecchia Annalisa con una battuta, poi rettifica

È polemica sul web per alcune dichiarazioni di Antonello Venditti sulla musica e in particolar modo su alcune giovani artiste quali Annalisa e Angelina Mango.

Tutto è iniziato in seguito a un’intervista che il cantautore ha rilasciato a Leggo. “Questi giovani sono bravi: io so fa’ quello che fanno loro, ma loro non sanno fa’ quello che faccio io. A differenza nostra, loro sono trafitti dalle scadenza, hanno paura di essere dimenticati. E prendi Annalisa: è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango. Interpreti fantastiche e poi c’è qualcuno che decide il suono per tutti”.

Le parole di Antonello Venditti hanno sollevato un polverone sul web con il cantante che è stato costretto a intervenire sull’argomento precisando: “Attenzione! Io amo Annalisa, Angelina Mango e il grande talento di Madame quindi tutto l’articolo è un’enorme forzatura solo per creare strani e inutili paragoni. Le ho sentite interpretare canzoni di grandi cantautori con grande maestria, ma evidentemente per il mercato di oggi non basta essere brave. Si pretende un look e una presunta sensualità imposta da un ulteriore presunto sound ormai globalizzato. Un abbraccio”.