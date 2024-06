È morta l’attrice Anouk Aimée, indimenticabile protagonista de “La dolce vita” e “8½ “

È morta l’attrice Anouk Aimée, protagonista de “La dolce vita” e “8½ “

È morta all’età di 92 anni l’attrice Anouk Aimée, indimenticabile protagonista dei film di Federico Fellini La dolce vita e 8½.

A dare la notizia della scomparsa dell’interprete è stata la figlia Manuela Papatakis sui social: “Con mia figlia, Galaad, e mia nipote, Mila, abbiamo l’immensa tristezza di annunciarvi la scomparsa della mia mamma, Anouk Aimée. Ero proprio accanto a lei, quando questa mattina si è spenta, nella sua casa, a Parigi”.

Nome d’arte di Nicole Françoise Florence Dreyfus, Anouk Aimée era nata a Parigi il 27 aprile 1932. Figlia dell’attore Henri Dreyfus e dell’interprete Geneviève Sorya, iniziò la carriera cinematografica ad appena 15 anni.

La consacrazione arriva con La dolce vita, dove ricopre il ruolo della fidanzata del giornalista Marcello. “Federico mi ha incontrato nell’ufficio del mio agente a Parigi non ho fatto provini, mi ha proposto il personaggio et voilà ero a Roma – ha raccontato ricordando la sua partecipazione al film – La prima scena che abbiamo girato era in via Veneto, Federico mi ha messo alla guida di una Cadillac e io ero terrorizzata, non si rendeva conto di cosa significava guidare in via Veneto per chi come me aveva appena messo piede a Roma”.

Successivamente recita ancora al fianco di Marcello Mastroianni in 8½, mentre la consacrazione internazionale arriva nel 1966 con Un uomo, una donna di Claude Lelouch.

Nel 1980 torna a recitare in un film italiano, Salto nel vuoto di Marco Bellocchio, grazie al quale vinse il Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes, mentre l’anno seguente recita nella pellicola La tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci. Nel 2003 le venne assegnato l’Orso d’oro alla carriera al Festival del Cinema di Berlino.