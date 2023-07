Annalisa si è sposata in gran segreto ad Assisi con Francesco Muglia. La cantante 37enne e il vice presidente marketing di Costa Crociere, 43 anni, hanno detto “sì” il 29 giugno in Umbria alla presenza di pochi amici intimi e dei familiari. Le nozze erano in realtà fissate per domani 1 luglio a Tellaro, borgo di Lerici in Liguria. Ma i due avrebbero spiazzato tutti tenendo un rito religioso ieri nella città di San Francesco. Tanto che del momento del “sì” non è ancora trapelata alcuna foto.

Annalisa e il neo marito dopo la cerimonia, celebrata da una frate amico dello sposo, si sono spostati alla Locanda del Cardinale per il ricevimento. Agli invitati hanno chiesto la massima privacy, e di non pubblicare foto sui social, forse perché il servizio apparirà in esclusiva su qualche settimanale.

A Tellaro, invece, pare che sia confermata la grande festa con gli amici del mondo dello spettacolo e addetti ai lavori. Sono attese colleghe come Alessandra Amoroso e anche J-Ax e Fedez (forse con la moglie Chiara Ferragni), con i quali l’artista ha realizzato il nuovo tormentone estivo “Disco Paradise” che sta scalando le classifiche.