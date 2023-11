Annalisa: “Tifo per Elodie ed Emma, siamo poche cantanti donne e ci rompono se ci spogliamo”

Annalisa: “Tifo per Elodie ed Emma, siamo poche cantanti donne”

“In Italia siamo poche cantanti donne e ci rompono parecchio”: lo dichiara Annalisa in un’intervista al magazine Sette in occasione del suo concerto al Forum di Assago in programma nella serata di domani, sabato 4 novembre.

Sul successo ottenuto nell’ultimo periodo, la cantante afferma: “Cerco di assaporarlo il più possibile, mi ritaglio dei momenti per guardarlo da fuori e prendere consapevolezza del fatto che sia arrivato con un percorso. È giusto concedersi un po’ di festa senza pensare a niente. Da un altro lato però non sono mai contenta al 100%, penso a quello che posso migliorare. Sono fatta così, non mi rilasso.Vorrei che la mia felicità fosse un carburante, uno spunto per i prossimi lavori. Il mondo della musica è complicato, si riparte sempre da zero, ne siamo consapevoli. Prima di questo momento ce ne sono stati tanti meno belli”.

L’artista, poi, parla della cosiddetta “svolta sexy” affermando che questa etichetta non la infastidisce: “Faccio spettacolo e questo fa parte dello spettacolo. Se un’interpretazione mi riesce bene, mi diverte ed è nelle mie corde perché privarmene? A ogni azione corrisponde una reazione. Se gioco con l’immagine la canzone arriva più diretta”.

Sulla sua vita privata e la notizia di una sua presunta gravidanza poi smentita, Annalisa dichiara: “Ho già detto quanto sia stata indelicata. Aggiungo però che mi ha dato ancor più fastidio ritrovarmi a commentare un pettegolezzo nel momento in cui avrei dovuto parlare del mio lavoro, dopo un anno in cui avevo pure raggiunto grandi risultati. Credo sia una conseguenza della notorietà, ma pure dei tempi in cui viviamo, con un’attenzione morbosa sulle vite private”.

Sul suo rapporto con Elodie e le altre cantante, invece, l’interprete afferma: “Ci stimiamo e penso sia importante sostenerci a vicenda. In Italia siamo poche cantanti donne e ci rompono parecchio, se ci spogliamo troppo, se non ci spogliamo, se cambiamo look… Non va mai bene niente. Anche se ognuna ha la sua strada, è bello fare squadra. Io tifo per Elodie, per Emma e per tante altre. Tutta questa solidarietà tra artisti uomini, invece, non la vedo. Ci sono ancora un bel po’ di passi avanti da fare”.

E su una sua eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2024 dichiara: “Il Festival ormai è una vetrina importantissima e questo è il momento dell’anno in cui tutti noi artisti iniziamo a pensarci. Per quanto mi riguarda dipende dal brano: deve essere perfetto, se c’è solo un mezzo dubbio, mio o del team, meglio stare a casa”.