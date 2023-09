Annalisa lancia il nuovo singolo con un look inedito che lascia senza parole i follower: “Non siamo pronti”

Annalisa lancia il nuovo singolo con un look inedito

La cantante Annalisa ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo con un look inedito, che è stato molto apprezzato dai suoi follower.

L’interpreta, infatti, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram si è mostrata con un caschetto biondo platino, rossetto sulle labbra e uno sguardo decisamente sicuro.

“Sembra sole ma è la luna piena che brucia la schiena di una ragazza sola” è la didascalia di Annalisa per presentare il nuovo brano Ragazza sola, in uscita venerdì 8 settembre.

Il cambio look di Annalisa è stato particolarmente apprezzato dai follower. “Non siamo pronti” si legge tra i commenti. E ancora: “Sei una Dea”. “Tu ci vuoi far morire” ha scritto qualcun altro.

Non è la prima volta che Annalisa cambia look appositamente per l’uscita di un nuovo brano. Era già accaduto, infatti, in occasione di Mon amour, una delle hit dell’estate.

In quell’occasione la cantante si era mostrata, sempre sui social, con un caschetto castano scuro e un piercing al naso. Un look decisamente trasgressivo scelto appositamente per la presentazione di quella canzone. Quindi, ora, viene da chiedersi: cosa rappresenterà il caschetto biondo scelto per il nuovo brano? Non resta che aspettare venerdì per scoprirlo.