Anna Oxa rompe il silenzio dopo il Festival di Sanremo: “Il voto da casa non esiste, conta quello che riesci a comunicare”

Il suo singolo “Sali” non è stato particolarmente apprezzato a Sanremo, chiudendo 25esimo in classifica su 28 partecipanti: Anna Oxa racconta la sua esperienza al Festival a Francesca Fagnani nel corso dell’ultima puntata di “Belve”, il celebre programma di Rai 2, che andrà in onda il 21 febbraio alle 21.20.

“Io sono contentissima – dice l’artista – perché non relaziono me, o la signora Oxa, a Sanremo ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”.

Nella clip che anticipa parte dell’intervista diffusa sui canali social del programma si vede Fagnani chiedere “Forse non è stato capito?” e Oxa rispondere: “Ma da chi? La gente è fuori dalla quella sala. Il voto? Non esiste. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se senti la parola voto, non è un numero. È qualcos’altro”.

Tra gli argomenti toccati nel corso della chiacchierata c’è anche la decisione della cantante di estromettersi dal Green Carpet cui hanno partecipato tutti gli altri artisti in gara, oltre che alle interviste pre e post Festival. Oxa ha ricordato uno screzio avuto con la Rai nel 2013 in seguito a un infortunio nel corso di Ballando con le Stelle, in seguito al quale l’artista ritiene di essere stata inserita in una “black list” dell’azienda.

“Possono essere tantissime le risposte a questo, e potrebbero esserci risposte che io non posso dare perché legate a quel momento lì, al periodo di Sanremo. Quando un artista o il suo management dice che non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice: va bene. Non puoi condannare perché tu vuoi soddisfare il desiderio di non so cosa”.