Anna Oxa non va (assente) a Domenica In – Sanremo 2023: perché, il motivo?

Anna Oxa non sarà presente oggi, 12 febbraio, a Domenica In – Sanremo 2023, la puntata speciale condotta da Mara Venier dal teatro Ariston. Alla luce della scaletta la cantante sarà assente. Un’assenza che farà rumore. Non la prima a questo Festival per lei. L’artista infatti aveva già fatto chiacchierare qualche giorno fa quando è stata l’unica a non calcare il Green Carpet, il tappeto rosso su cui ogni anno sfilano gli artisti in gara al Festival di Sanremo. In conferenza stampa Amadeus aveva chiarito che l’assenza non era legata a questioni di natura burocratica o legale, bensì a problemi di salute.

E oggi? La non presenza di Anna Oxa alla puntata di Domenica In speciale Sanremo 2023 potrebbe essere legata al contenzioso con la Rai? Una risposta ufficiale al momento non c’è. I fatti che hanno portato a una rottura tra Anna Oxa e la Rai risalgono al 2013, a seguito del suo infortunio a Ballando con le Stelle. Da allora, stando all’artista, per anni sarebbe stata “in una black list dell’azienda”, bloccata per qualsiasi programma.

Nel corso della puntata Mara Venier ha poi ufficializzato la decisione. “Magari è stanca…”, ha risposto Marco Mengoni. “Lo siamo tutti…”, ha ironizzato la conduttrice.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Anna Oxa è assente a Domenica In – Speciale Sanremo 2023, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 18,45 e sarà interamente incentrata sul Festival di Sanremo 2023.

Dove vedere la puntata in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.