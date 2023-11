È morta l’attrice e scrittrice Anna Kanakis: l’ex Miss Italia aveva 61 anni

È morta all’età di 61 anni l’attrice e scrittrice Anna Kanakis: l’ex modella fu anche Miss Italia a soli 15 anni. A dare la notizia del decesso è stato il marito Marco Merati Foscarini. I funerali si terranno a Roma, alle ore 15, il 23 novembre nella chiesa di San Salvatore in Lauro.

Nata a Messina da papà greco e mamma siciliana, ad appena 15 anni fu eletta Miss Italia. Nel 1981, invece, partecipò a Miss Universo. Dopo aver iniziato la carriera come modella, Anna Kanakis, su consiglio del regista Giuseppe Tornatore iniziò a lavorare come attrice.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi quali Castellano e Pipolo, Luigi Magni, Sergio Martino, affiancando attori del calibro di Alberto Sordi, Giancarlo Giannini e Ornella Muti.

Dopo un breve passaggio in politica, fu responsabile nazionale Cultura e Spettacolo dell’Unione Democratica per la Repubblica (UDR), il partito fondato da Francesco Cossiga, intraprese la carriera come scrittrice.

Il debutto avviene nel 2010 con il romanzo Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand, mentre l’anno successivo viene dato alle stampe L’amante di Goebbels, che racconta la storia di Lída Baarová, attrice cecoslovacca che fu amante del gerarca nazista nel 1938. L’ultimo volume risale al 2022, questa volta sul barone Jacques d’Adelsward Fersen.

Dopo un primo matrimonio con il musicista Claudio Simonetti, dal quale divorziò pochi anni dopo, nel 2004 Anna Kanakis si è sposata con Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia.