È morto il doppiatore Angelo Nicotra, la voce italiana di Morgan Freeman e John Travolta

È morto Angelo Nicotra, doppiatore di Morgan Freeman e John Travolta

È morto all’età di 75 anni Angelo Nicotra, doppiatore di Morgan Freeman e John Travolta. A dare la trista notizia è stata l’Associazione Nazionale Attori Doppiatori attraverso un post pubblicato su Facebook.

“Oggi ci lascia un altro pezzo di storia del doppiaggio – si legge – Uno dei primi talenti che hanno iniziato da bambini, per poi padroneggiare la nostra arte in maniera impeccabile. Salutiamo e ringraziamo Angelo Nicotra per tutto quello che ha regalato al cinema e alla televisione italiani. Un abbraccio sentito alla famiglia”.

Nato a Roma il 10 aprile del 1948, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo da bambino quando recita nel film La domenica della buona gente e La casa stregata.

Da adulto, invece, ha lavorato nelle serie tv Carabinieri e Il Maresciallo Rocca mentre come doppiatore, tra le altre cose, ha prestato la voce al personaggio animato Mr. Potato nei quattro film di Toy Story.

Come ricorda La Repubblica, inoltre, è stato il direttore di doppiaggio per film quali: Monty Python – Il senso della vita, Robin Hood – Principe dei ladri (ridoppiaggio DVD), nonché di serie tv come Boston Legal e In viaggio nel tempo.