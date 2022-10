Morta Angela Lansbury, le cause della morte dell’attrice de La signora in giallo

Quali sono le cause della morte di Angela Lansbury, l’attrice nota per aver interpretato Jessica Fletcher ne La signora in giallo? La grande artista aveva 96 anni e fra pochi giorni ne avrebbe compiuto 97. Ha recitato anche in numerosi film e musical. Le cause della morte sarebbero naturali, vista anche l’età avanzata dell’attrice. A dare la notizia della sua morte è stata la famiglia, che in un comunicato ha scritto che Lansbury “è morta serenamente mentre dormiva, nella sua casa di Los Angeles all’1:30 del mattino”.

Come si legge dal comunicato, Angela Lasbury è morta nel sonno, serenamente, evidentemente di vecchiaia. L’attrice è soprattutto famosa per il personaggio popolarissimo che ha interpretato dal 1984 al 1996: quello di Jessica Fletcher, la scrittrice e detective protagonista della serie televisiva La signora in giallo (Murder, She Wrote, in inglese), ambientata principalmente nel paese immaginario di Cabot Cove. Ha recitato anche al cinema con Ingrid Bergman, Spencer Tracy, Liz Taylor, Katherine Hepburn e Frank Sinatra, tra gli altri. Inoltre ha vinto un premio Oscar alla carriera – nel 2014 – e 6 Golden Globe.