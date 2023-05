È morto Andy Rourke, il bassista degli Smiths: aveva 59 anni e da tempo era gravemente malato

È morto all’età di 59 anni Andy Rourke, il bassista della rock band The Smiths. Ad annunciare il decesso è stato il chitarrista del gruppo, Johnny Marr, il quale ha dichiarato che l’amico e collega è scomparso a causa di un cancro al pancreas.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz

