Giambruno vuole fare causa a Mediaset per i fuorionda di Striscia

Andrea Giambruno sarebbe intenzionato a fare causa a Mediaset per i fuorionda di Striscia la Notizia: è quanto riferisce La Stampa secondo cui il giornalista avrebbe confidato ad alcuni amici le sue intenzioni.

“Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L’avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro” riferiscono alcuni testimoni diretti alla chiacchierata.

L’ex conduttore di Diario del Giorno, quindi, si sarebbe sfogato: “Mi hanno fatto fare un figura di merda mondiale”. Il quotidiano torinese, poi, parla della separazione da Giorgia Meloni affermando che gli amici non ci credono poi troppo.

“Fidatevi, racconta chi li conosce e li ha frequentati per anni, non è finita come Totti e Ilary. Non tutti i finali infelici si assomigliano tra di loro” si legge sul giornale.