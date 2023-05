Andrea Bocelli canta per Katy Perry: la popstar va in visibilio | VIDEO

Andrea Bocelli al pianoforte e vicino a lui la stella del pop mondiale, Katy Perry, che lo ascolta senza nascondere curiosità ed entusiasmo. Il tutto ripreso da uno smartphone con il video che poi è diventato virale. E’ successo ieri, a margine del concerto per l’incoronazione di Re Carlo, nel backstage.

Alla fine della performance, come nella migliore tradizione della lirica, gli spettatori presenti hanno applaudito, con tanto di bravo e la faccia stupefatta di Katy Perry, che ha detto a Bocelli. “Ed ora devo imparare, imparo velocemente”, come a dire, sarò una brava allieva. In arrivo un duetto? Chissà.