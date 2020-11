Ambra Angiolini: “Ho sofferto di bulimia per 10 anni. Nel mio modo di amare c’erano troppi ‘ancora’”

Ambra Angiolini: “Ho sofferto di bulimia per 10 anni”

Ambra Angiolini ha sofferto di bulimia per dieci anni. Lo racconta in un’intervista al Corriere della Sera e nel suo libro (InFame). “Nel mio modo di amare c’erano troppi ‘ancora’. Nella definizione di amore avevo trovato una parola che non era quella giusta, questo ‘ancora’ che mi rendeva poco stabile, poco sazia”.

“Io sono fatta così, ci metto sempre la faccia. È un libro cinico, ironico, pieno di momenti che nel dramma fanno anche sorridere. Un libro che trasuda calorie e lacrime di commozione, ma non pietismo”, spiega nell’intervista.

L’attrice, racconta, che in quella fase della sua vita: “La prova del cuoco era un’ossessione, della mia bulimia, era come mettere Il tempo delle mele a una festa a 16 anni, era la colonna sonora versione horror delle mie giornate. Adesso seguo i programmi di cucina con serenità”.

Leggi anche: Imparare a distinguere l’anoressia dalla bulimia

Potrebbero interessarti Fiorella Mannoia: “Basta polemiche su Maradona, non ha scelto lui di morire nel giorno contro la violenza sulle donne” Ascolti tv giovedì 26 novembre: Rita Levi Montalcini, Diego Maradona, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban X Factor 2020, eliminati quinta puntata: chi è stato eliminato oggi, 26 novembre