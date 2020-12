Amadeus risponde per le rime a Morgan ed è pronto alla denuncia: l’indiscrezione

Amadeus risponde per le rime a Morgan ed è pronto alla denuncia

Un gran bel polverone, quello scoppiato ancor prima di salire sul palcoscenico del Festival di Sanremo. A pochi minuti di distanza dall’annuncio dei 26 big in gara al prossimo Festival della canzone italiana, Morgan ha espresso pubblicamente la propria opinione, mostrandosi piccato di non essere stato scelto e di aver visto l’inserimento di Bugo tra i 26 nomi come un oltraggio. In più, avrebbe accusato Amadeus di avergli riservato un posto nell’elenco, ma il conduttore di Sanremo ha detto la sua in un’intervista con Libero, spiegando come stanno le cose. “Morgan ha detto tante cose non vero. Non gli ho promesso un posto nei 26 big”, precisa di fatto, “gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival”. Morgan, sentitosi ferito nell’orgoglio, ha riempito il conduttore della Rai d’insulti, ha anche parlato di mobbing e l’avvocato Assumma ha fatto pervenire anche una diffida a Morgan.

“Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi”, ha aggiunto Amadeus. E, come poi spiffera il Messaggero, pare che Amadeus stia ponderando su una possibile azione legale.

